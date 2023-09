Alice et Lewis - La Vie au grand air

Dinah propose à Alice et Lewis de partir avec elle à l’aventure. Vive la vie au grand air ! Nos deux amis se laissent convaincre de l’accompagner avant de s’apercevoir qu’en réalité Dinah a fugué à cause des règles absurdes de sa tante ! Embêtés d’être mêlés à sa fuite, Alice et Lewis vont essayer de convaincre Dinah de rentrer au château sans que la Reine ne s'en aperçoive… Et si la Reine n’avait rien à voir avec la raison de son départ ?