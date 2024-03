Alice et Lewis - L'Anniversaire du Roi

Alice et Lewis découvrent que le Roi n’a jamais fêté son anniversaire et cherchent avec lui ce qui pourrait lui faire plaisir. Mais la mission s’avère plus difficile que prévue, tant le Roi est obnubilé par son devoir royal. C’est qu’à force de voler au secours de tout le monde et de tout faire pour les autres, sa majesté s’avère incapable de faire quelque chose pour lui seul ! Nos deux héros vont tout faire pour que le Roi délaisse un temps sa mission de sauveteur et enfin trouver ce qui le passionne…