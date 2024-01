Alice et Lewis - Le Bouton royal

Aujourd’hui c’est la fête des Twee-lumières au Pays des Merveilles ! Mais lorsqu’Alice et Lewis découvrent que la Reine a un énorme bouton sur le nez, c’est la catastrophe ! Lewis panique, il connaît bien la Reine et est persuadé qu’elle annulera la super fête si jamais elle s’en rend compte. Nos deux héros vont tout faire pour cacher l’existence du bouton à la Reine jusqu’au moment de la fête à la tombée de la nuit. Pas facile quand on sait que sa majesté adore s’émerveiller devant son reflet…