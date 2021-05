Alice et Lewis - Le Concours de Sourires

Maman demande à Alice de se brosser les dents avant de se coucher, mais Alice trouve qu'elle n'en a pas besoin et décide plutôt d'aller dire bonsoir à Lewis. Elle retrouve le lapin très affairé : il se prépare pour le concours de sourire du Pays des Merveilles, bien décidé à le gagner une fois de plus. Malheureusement, le secret de son succès, une potion de brillance, a mystérieusement disparu. Lewis et Alice vont devoir ruser pour trouver une solution…