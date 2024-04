Alice et Lewis - Le Dodo aventurier

Alice et Lewis sont surpris de découvrir que Dodson est ami avec la nièce de la Reine, Dinah ! Ils comprennent vite que le dodo s’est fait passer pour un grand aventurier qui n’a peur de rien auprès de l’ado. A cause d’une bourde d’Alice, Dinah découvre que Dodson lui a menti. Elle se fâche et rompt leur amitié. Face à la détresse du dodo, Alice et Lewis aident Dodson à rattraper le coup et à prouver à Dinah qu’il est bien à la hauteur de ses récits, grâce à divers stratagèmes et donc d’autres mensonges…