Alice et Lewis - Le dodo en balade

Dodson veut se rendre au sommet de la falaise pour admirer le coucher de soleil avec Junior. Voyant la Roulotte passer non loin, il voit là une occasion de s'y faire conduire sans effort. Mais il crée un accident qui abime la Roulotte. Alice, Lewis et les jumeaux sont bloqués là... et avec Dodson. Réparer la Roulotte ne va pas être une mince affaire avec ce Dodo loufoque qui n'a qu'un vrai talent : faire des gaffes.