Alice et Lewis - Le Goût de l'aventure

Lewis est à bout : les jumeaux se sont installés dans son jardin et ne s'occupent plus du tout des Tweeboutchoux qui sèment la pagaille chez Lewis. Alice met au point un stratagème pour redonner le goût de l'aventure à Twee Di et Twee Dum mais c’est sans savoir que les jumeaux peinent à se remettre de leur dernière expédition qui a tourné au vinaigre...