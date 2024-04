Alice et Lewis - Le Lac étoilé

Alice, Lewis et la jeune étoile Stella s’amusent comme des petits fous au lac étoilé. Sauf que leurs jeux perturbent la sieste de la Reine. Pour être enfin tranquille, une seule solution : assécher le lac ! Mais Alice et Lewis n’ont pas dit leur dernier mot. Ensemble, ils décident de défendre bec et ongle le lac contre la Reine et ses cartes pour défendre le seul endroit où la petite étoile peut venir se régénérer.