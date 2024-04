Alice et Lewis - Le Malade imaginaire

Alors que Lewis prépare l’arrivée du nuage pousse-carottes (grâce auquel ses récoltes de carottes tripleront), le Roi manque de le blesser avec son char. Plus de peur que de mal pour le lapin. Mais le Roi, lui, est persuadé que Lewis a eu un terrible choc ! Voulant bien faire, il le met au repos et le chouchoute, sans que Lewis n’ose le contredire... Mais le nuage pousse-carottes va arriver et le Roi risque de tout gâcher ! Alice décide d’aider son ami à aller au bout de sa mission, mais aussi à dire non…sans blesser le Roi !