Alice et Lewis - Le Pays des Vermeilles - 1ère partie

Alice découvre un Pays des Merveilles qu’elle n’aurait jamais pensé voir un jour ! Un Pays des Merveilles où la Reine n’est plus Reine mais une paysanne cultivant ses carottes, où les jumeaux sont les gardiens du château protégeant le Roi qui n’est autre que… Lewis ! Et le pire c’est qu’il ne reconnaît plus Alice et la considère comme une intruse qu’il faut chasser et à qui il faut reprendre sa clé ! Le Pays des Merveilles serait-il en train de se transformer en un Cauchemardesque Pays des Merveilles ?