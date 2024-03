Alice et Lewis - Le Voyage sur la Lune

Alors qu’ils vont livrer un pot-au-feu à la Reine, Alice et Lewis découvrent que la Lune pleure et que ses larmes inondent le château. La Reine, qui craint de voir son palais s’écrouler d’une seconde à l’autre, somme Alice et Lewis de résoudre ce problème au plus vite. Nos deux amis se préparent à un voyage sur la lune qui va leur réserver plein de surprises...