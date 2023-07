Alice et Lewis - Les Apprentis bibliomagiciens

Le Bibliomagicien part en voyage chercher de nouvelles graines et confie le soin de son potager à ses nouveaux apprentis : Alice et Lewis. Le jardinage ne s’avère pas de tout repos… entre le potager à entretenir, les Jumeaux qui viennent demander conseil, et la Reine qui débarque pour prendre son goûter au beau milieu de tout ça ! Quand Charlie rajoute son grain de sel et se fait enlever par un livre-oiseau, c’est carrément la panique pour les deux apprentis, qui doivent rappeler le Bibliomagicien à la rescousse !