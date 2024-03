Alice et Lewis - Les Invités surprises - 1ère partie

À l’école, une nouvelle élève se lie d’amitié avec Bastien et Carole qui l’invitent à tous leurs jeux. Alice s’inquiète de perdre sa place au sein du groupe. Déstabilisée, elle file au Pays des Merveilles retrouver Lewis… … mais découvre que Bastien et Carole sont là eux aussi ! D’abord enthousiaste, Alice déchante vite : ses deux amis s’entendent à merveille avec Lewis. Mais comment est-ce possible ? Et comme un fait exprès, Alice découvre qu’un énorme danger plane sur le Pays des Merveilles. Et si, à cause de la présence de Bastien et Carole, le Pays des Merveilles venait à disparaître ? Et si, tout cela n’était qu’un cauchemar ?