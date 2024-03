Alice et Lewis - Les Jeux Olympâques

Aujourd’hui c’est les jeux olympâques ! Une compétition sportive organisée tous les ans par le Roi et où s'affrontent férocement la Reine et Dinah… Cette année, pour détendre l'atmosphère, le Roi décide de réunir Reine et nièce dans la même équipe avec Alice et Lewis. Les deux amis vont devoir passer outre les tensions de la famille royale pour s'imposer contre leurs redoutables adversaires : les pingouins du Patoufroid.