Alice et Lewis - Les peintres patissiers

Alice s‘est persuadée qu’elle possède un super talent de peintre. Mais quand l’heure vient d’aider Lewis à peindre le gâteau de non anniversaire de la Reine (au PdM, on peint les gâteaux puis on passe la toile au four) force est de constater qu’elle s’est illusionnée. Heureusement, une des Cartes garde-du-corps de la Reine très talentueuse en pâtisserie, propose de les sortir de ce mauvais pas en leur donnant une de ses propres créations. En acceptant, nos héros vont découvrir que se faire passer pour ce qu’on n’est pas n’est vraiment pas une bonne idée !