Alice et Lewis - L'Etoile du jour

C'est la nuit des étoiles au Pays des Merveilles ! Lewis invite Alice au spectacle. Mais une fois le spectacle terminé, nos deux amis font une étrange découverte dans le jardin : une petite étoile qui a envie de voir le jour ! Alice est ravie de pouvoir aider la petite étoile à réaliser son rêve ! Mais l'étoile perd peu à peu sa poussière d'étoile...et il se pourrait bien qu'elle ne puisse plus remonter dans le ciel pour briller à nouveau aux côtés de sa famille. Alice et Lewis doivent empêcher cela et vite. Direction la Vallée de la Nuit !