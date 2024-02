Alice et Lewis - L'invité Miniature

Quand la Reine confie à Lewis la garde de Charlie jusqu'au goûter, Lewis est très fier. Seulement il n'a pas fini de nourrir les rouages de son horloge et Charlie insiste pour l'aider. C'est impossible, il est beaucoup trop petit ! Lewis préfère appeler Alice pour qu'elle s'occupe de lui en attendant. Vexé, Charlie avale un sirop qu'il croit maxi et il rapetisse : oups, c'était du mini... Il file parmi les rouages et Alice et Lewis n'ont pas d'autre choix que d'en boire eux aussi pour partir à sa poursuite au cœur d'une horloge en marche.