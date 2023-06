Alice et Lewis - L'ombre de Lewis

L’ombre de Lewis se détache par la faute d’Alice qui a trop vite refermé la porte derrière lui. Si Alice la trouve trop rigolote, Lewis, lui, est en panique car elle est bien trop facétieuse à son goût et la Reine a interdit que les ombres se détachent ! Mais l’ombre n’en fait qu’à sa tête... et la Reine découvre vite le pot-aux-roses. Alice et Lewis sont punis et Lewis en veut à son ombre. Mais quand l’ombre vient à leur secours, Lewis se rend compte qu’il l’a mal jugée... et il va apprendre à l’aimer.