Alice et Lewis - Monsieur Invisible

Persuadée d’être victime d’un esprit invisible qui attaque le château, la Reine ordonne à Lewis de le capturer. Lorsque Lewis l’attrape, avec l’aide d’Alice, il se rend compte que c’est en fait la Carte Paillasson ! À force d’être ignorée par tous ceux qui s’essuient les pieds sur elle, la Carte est devenue invisible. Depuis, elle veut seulement attirer l’attention, notamment celle de la Reine!… Alice et Lewis vont alors aider la Carte Paillasson à être vue et considérée par la Reine et par les autres cartes, mais ce ne sera pas une affaire facile…