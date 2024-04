Alice et Lewis - Noyeux Joel

Aujourd'hui c'est Joël au Pays des Merveilles ! Une fête qui n'est réjouissante que pour la reine, car à Joël tous les habitants doivent lui offrir leurs affaires qu’ils le veillent ou non ! Alice trouve ça beaucoup trop injuste et confronte la reine. Ensemble, elles passent un accord : la reine rendra leurs affaires à ses sujets… si et seulement si Alice et Lewis lui offrent un meilleur cadeau que tous les autres réunis ! Mission impossible ? Pas pour Alice et Lewis, bien décidés à ce que, cette année, tout le monde passe un Noyeux Joël !