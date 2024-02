Alice et Lewis - On tourne !

Alice propose à Lewis de tourner un film comme cadeau d’anniversaire pour les Jumeaux Twee. Lewis jouera le rôle de Super Lewis. Avec l’aide de Charlie et de Chester, le tournage commence sous les meilleurs hospices. Mais la Reine s’incruste dans le projet et devient rapidement la caricature d’une star de cinéma égocentrique et capricieuse. Le film semble compromis au grand dam de Lewis. Heureusement Alice décide de prendre la Reine à son propre jeu. La projection promet d’être pleine de surprises.