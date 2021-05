Alice et Lewis - Parce Que C'est Comme Ci

Maman, très occupée, refuse à Alice l'autorisation de sortir, « parce que c'est comme ça ». Alice décide donc d'aller retrouver Lewis mais manque de chance, le lapin refuse de sortir de chez lui, la reine l'a interdit. Et pourquoi ? « Parce que c'est comme ci ! » C'en est trop pour Alice qui sort avec Chester, car le temps est radieux. Malheureusement, ils déclenchent une mystérieuse pluie de nuages qui sème la pagaille au Pays des Merveilles et rend la Reine furieuse. En cherchant à résoudre cet étrange problème météo, Alice et Lewis découvrent les véritables raisons de l'interdiction de la Reine.