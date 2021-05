Alice et Lewis - Safari de Tweeboudchoux

Alice aime les aventures en pleine nature. Quelle joie donc, de pouvoir partir avec ses amis à la rencontre des TweeBoutchoux, les petites créatures colorées et magiques qui peuplent le Pays des Merveilles. Pour elle et Lewis, c’est enfin l’occasion de découvrir comment les jumeaux les apprivoisent. Mais attention : en milieu naturel, la prudence est de rigueur... Et c'est encore plus vrai quand on fricote avec des créatures sauvages aux pouvoirs extraordinaires !