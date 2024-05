Alice et Lewis - Saut de Puce

Alice attrape des puces par Écho ! Papa veut les traiter avec du jus de citron mais Alice récalcitrante file au PdM demander un remède alternatif à Lewis. Et elle donne des puces à Lewis ! Or au PdM les puces ne démangent pas mais elles font faire des bonds de géant ! Problème : la Reine les a vu sauter super haut et veut les punir car ils sautent plus haut qu’elle ! Alice et Lewis doivent se débarrasser de leurs puces avant d’être attrapés par la Reine !