Alice et Lewis - Souriez !

C’est le jour des photos au Pays des Merveilles : chaque habitant a droit à son portrait officiel. La Reine décide de poser sur un trône doré. Mais l’arrivée de Chester au moment de la photo provoque chez elle une allergie qui la fait éternuer et ruine la coloration dorée. Alice et Lewis doivent trouver rapidement une solution de rechange... Et si Chester pouvait se transformer en trône doré ? Malheureusement, le matou a un mystérieux hoquet qui détraque toutes ses transformations...