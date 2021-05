Alice et Lewis - Troc Troc

Après avoir reçu un éclair lancé par Grigri, un nuage magique et grincheux, la Reine et Lewis échangent leurs corps. Avec l’aide d’Alice, la Reine, dans le corps de Lewis, et Lewis, dans le corps de la Reine, devront retrouver Grigri pour qu’il leur rende leurs corps respectifs. Mais tout se complique lorsque toutes les cartes prennent Lewis pour la Reine, et lorsque Chester et Alice se retrouvent échangés à leur tour…