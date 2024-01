Alice et Lewis - Trop petit

Alice et Lewis se rendent à la Vallée de la nuit pour chercher de la laine de MooMoo quand ils rencontrent la Reine et Charlie. Le petit prince souhaite s’y rendre avec eux et la Reine accepte à contrecœur, non sans ordonner au duo de bien veiller sur son neveu. Charlie est aux anges à l’idée de partir à l’aventure comme un grand ! Mais ce dernier déchante vite lorsqu’il découvre que sa tante les a suivi en cachette. Se sentant trahi, il décide de s’enfuir…