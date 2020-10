Alice et Lewis - Trou de Mémoire

Suite à un terrible accident, Alice efface tous les souvenirs que Lewis a d'elle-même. Résultat : le lapin ne la reconnait plus et est persuadé de ne jamais l’avoir rencontrée ! Pour retrouver son meilleur-ami, Alice se met en tête de lui faire revivre des moments qu’ils ont passés ensembles… Malheureusement, elle ne réussit qu’à le stresser et finit même par l’agacer. Seule une vraie preuve d’amitié pourrait rattraper la situation, désormais !