Alice et Lewis - Un Goûter sans Fin

Le pays des merveilles est coincé dans une boucle temporelle et seuls Alice et Lewis s'en rendent compte ! Le goûter est un moment sacré, mais quand il recommence toutes les 2 minutes ça devient très vite embêtant... Nos deux héros vont devoir faire preuve d'astuce et de vitesse pour régler le problème à sa source en un temps record.