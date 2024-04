Alice et Lewis - Un joker chez la Reine

Jojo, une des cartes joker du Roi, assiste subjuguée à un défilé des cartes de la Reine, que cette dernière dirige d’un claquement de doigts de maître ! Mais quand le Roi s’y essaye, il laisse ses cartes libres de faire ce qu’elles veulent, laissant Jojo totalement désemparée… Elle décide alors de quitter le Patoufroid et de partir se former chez la Reine pour faire partie de sa parade ! Voyant le Roi très triste de son départ, Alice et Lewis vont tenter de convaincre Jojo de revenir. Mais ils vont vite se retrouver enrôlés dans l’armée de cartes de la Reine eux aussi !