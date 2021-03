Alice et Lewis - Une Maison de Reine

Suite à un malencontreux accident, Lewis intoxique le lac en faisant tomber un Tweeboudchou fétide dedans. Dérangée par l’odeur nauséabonde, la Reine ne peut plus vivre dans son château… Elle décide d’emménager chez Lewis ! Et la collocation s’avérant très vite chaotique, elle n’hésite pas à mettre nos héros dehors ! Alice et Lewis mettent alors tout en œuvre pour récupérer le foyer, quitte à pourrir la vie de sa Majesté !