Alice et Lewis - Vive la reine !

Distraite, Alice n’applaudit pas la Reine quand celle-ci reçoit le prix de la Reine la plus merveilleuse. Menacée d’être chassée pour toujours du Pays des Merveilles, Alice part avec Lewis et les jumeaux dans la contrée des Bravos pour trouver des cadeaux qui célèbreront la Reine comme elle ne l’a jamais été. Malheureusement, un brin de discorde et d’esprit négatif leur font perdre leurs fabuleux cadeaux. Alice leur propose alors de s’unir pour offrir à la Reine un arc-en-ciel aux mille couleurs, encore faut-il pouvoir le décrocher du ciel...