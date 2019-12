Le doudou royal - Alice et Lewis

Au PDM Alice retrouve Lewis et les jumeaux, en train de ranger les affaires de la Reine. Pour aller plus vite elle leur donne un coup de main : Vite fait bien fait ! Elle balance tout dans le placard, doudou de la Reine compris... Mais au PDM quand on range les affaires dans un placard, c’est un peu comme les petites portes bleues : il faut penser à l’endroit où on veut les déposer pour les retrouver... Alice ne savait pas... Et voilà le doudou royal perdu ! Alice et les Jumeaux vont devoir le retrouver s’ils ne veulent pas que Lewis serve à jamais de doudou à la Reine.