Alice Nevers a une drôle de façon de rencontrer sa belle-mère...

Alice Nevers va bientôt épouser Fred Marquant. Mais avant de se passer la bague au doigt, la jeune femme va faire la rencontre de sa belle-mère. Et c'est dans un contexte bien particulier que la détective va rencontrer la maman de Marquand. En effet, en se rendant dans l'auberge tenue par la maman de Fred, cette dernière leur annonce avec effroi qu'une de ses clientes a été retrouvée morte. La raison ? Une séance de spiritisme qui aurait mal tourné. La future Mme Marquand doit donc résoudre cette sombre affaire avec son équipe... Une façon comme une autre de faire connaissance avec celle qui deviendra dans quelques jours un membre à part entière de sa famille.

Alice Nevers, bientôt mariée !

Alice Nevers et Fred Marquand s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur couple. En effet, dans quelques épisodes, les deux protagonistes vont se marier. Une heureuse nouvelle pour les deux collègues de travail. Alors que rien n'est encore fait, la détective semble avoir déjà réfléchi au nom de famille qu'elle souhaite avoir pour le jour J. "Je vais garder Nevers pour le travail et dans la vie j'aimerais m'appeler Alice Marquant", lui glisse-t-elle délicatement à l'oreille. Dans une récente interview pour Télé Star, les deux acteurs en ont dit plus sur cette idylle. "Il était question qu'Alice adopte une petite fille, Ada. Or, pour ce faire, il lui faut un mari... Fred Marquand lui propose de l'accompagner dans cette démarche, et ils sont obligés de se marier très vite", affirme l'actrice.

"C'est donc un mariage de raison... mais pas si raisonnable que ça. Grâce à ce point de départ, toute la saison va donner lieu à nombre de situations tendres et comiques, avec une foule de quiproquos". Si les deux personnages se marient par "obligation", il se pourrait bien que cette romance dépasse le cadre de la contrainte...

