Alice Nevers : Marine Delterme s’engage pour la bonne cause

Héroïne d’"Alice Nevers, le juge est une femme", Marine Delterme a choisi de mettre sa notoriété au service d’une association "défendant la cause des personnes vivant avec des troubles psychiques et leur entourage."

Depuis 1963, l’Unafam (Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques) se bat pour venir en aide, "informer, écouter, soutenir ou encore accueillir" les proches des malades atteints de bipolarité, schizophrénie et autres troubles psychiques. Reconnue d’utilité publique, cette association vient d’accueillir une marraine dont la notoriété permettra de mettre en lumière son combat.

C’est en effet Marine Delterme, héroïne de la série incontournable de TF1 Alice Nevers, le juge est une femme, qui a accepté de mettre sa notoriété au service du combat de l’Unafam. Si la comédienne compte bien médiatiser le travail de cette association, elle a également choisi de s’engager pleinement dans cet organisme. Elle a d’ailleurs "tenu à partager le quotidien de l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques dans une délégation de l’Unafam", précise le communiqué de presse annonçant le nouveau rôle de Marine Delterme. Cette dernière s’est intéressée aux troubles psychiques "au cours de ses études de droit" puis lors de "la préparation des tournages de la série". Ses "rencontres avec des juges" lui ont permis de se sensibiliser "à cette thématique."

Cette annonce de l’engagement de Marine Delterme intervient quelques jours à peine avant le retour d’Alice Nevers sur le petit écran. Le jeudi 27 avril à 20h55, TF1 diffusera en effet un épisode inédit de la série. Dans Ma vie pour la tienne, Alice et Marquand (Jean-Michel Tinivelli) enquêtent sur le meurtre de Delphine Perrot, abattue en pleine rue au petit matin. Un meurtre énigmatique, d’autant plus que la mère de famille a appelé, peu avant sa mort, Jérémie, son fils cadet greffé d’un rein deux jours plus tôt.



Rendez-vous le 27 avril à partir de 20h55 pour découvrir les deux derniers épisodes de la saison 13 d'Alice Nevers.