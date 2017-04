Alice Nevers : MYTF1 vous propose de découvrir un épisode inédit en avant-première

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Les fans de la série Alice Nevers vont devoir prendre leur mal en patience. Alors qu’ils devaient découvrir enfin les épisodes intitulés Ma vie pour la tienne et Une femme d’influence, les derniers inédits de la saison 13, leur diffusion a été reportée à la semaine prochaine pour cause d’actualité politique.

En effet, après avoir déprogrammé Un Bonheur n’arrive jamais seul avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh pour laisser place à l’interview de Marine Le Pen en vue du deuxième tour des élections présidentielles, TF1 récidive ce jeudi pour diffuser celle d’Emmanuel Macron.

Mais en attendant la semaine prochaine et la diffusion télé, MYTF1 a décidé d’offrir un petit cadeau aux fans les plus impatients de la série. Ces derniers peuvent, en effet, d’ores et déjà retrouver les nouvelles aventures d’Alice et Marquand, en découvrant dès à présent l’un de ces inédits sur le site de la série en avant-première. Il s’agit de Ma vie pour la tienne ! Outre une nouvelle affaire à résoudre, Alice doit faire face au retour de Chahine à Paris. Mais maintenant qu’elle connaît la vérité, pourra-t-elle lui pardonner ? Pour le savoir, cliquez vite ici

A noter également que le lancement de la saison 14 inédite est aussi décalé au jeudi 11 mai prochain.