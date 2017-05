Cinq choses que vous ne saviez sans doute pas sur Marine Delterme

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis 2002, Marine Delterme incarne l’héroïne de la série télévisée « Alice Nevers, le juge est une femme » aux côtés de Jean-Michel Tinivelli. Mais avant d’être une actrice, Marine Delterme a commencé sa carrière sous les flashs des photographes.

1/ Elle a vécu plusieurs mois à New York

Après ses études en France – un bac obtenu à 17 ans et quelques mois à l’université Paris Assas - Marine Delterme a décidé de prendre son envol jusqu’à New York afin de commencer une carrière de mannequin. Elle a ainsi vécu dans un appartement sur la 18ème rue de Manhattan, près d’Union Square. Une véritable opportunité pour la jeune femme qui a connu le succès outre-Atlantique : « Pour moi qui suis de nature très excessive, c’était stimulant, a-t-elle ainsi confié au Journal du Dimanche. Ça me ressourçait. C’était comme une pile électrique. » C’est aussi à New York qu’elle a commencé ses cours de théâtre.

2/ Marine Delterme est la meilleure amie de Carla Bruni

Marine Delterme et Carla Bruni sont amies depuis de longues années déjà. Elles se sont rencontrées à New York, alors que la chanteuse commençait également sa carrière de mannequin. Et depuis, elle ne se sont jamais quittées : « Carla est la sœur que je n’ai jamais eue. Elle est très généreuse, toujours présente quand j’ai des problèmes », a-t-elle confié lors d’une interview accordée à Paris Match.

3/ Elle a d’abord été mannequin avant d’être comédienne

Avant d’obtenir son premier rôle au cinéma – en 1992 dans Novembre de Lukasz Karwowski – Marine Delterme a débuté une carrière de mannequin. La comédienne a d’ailleurs été repérée dans la rue avant de poser pour divers grands photographes : Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Dominique Issermann ou encore Richard Avedon.

4/ La comédienne est passionnée de sculpture

En parallèle de sa carrière sur le petit et grand écran, Marine Delterme s’est passionnée pour la sculpture. Son père était d’ailleurs spécialisé dans la restauration de tableaux. Une passion commune qui l’a poussée à poursuivre dans cette voie : « La sculpture me tient autant à cœur que la comédie, a-t-elle expliqué au Parisien. Cela m'est venu comme une évidence, une divine surprise (…) Je ne fais que des visages d'hommes écorchés, monstrueux, mais j'essaye toujours de leur apporter une douceur. »

5/ Elle est accro aux séries télévisées

En dehors des plateaux de tournage, Marine Delterme aime aussi regarder des séries télévisées. Et pas n’importe lesquelles : House of Cards, Game of Thrones, True Detective, elle les adore : « Je ne regarde que des séries, c’est horrible », a-t-elle ainsi ajouté au Figaro.

