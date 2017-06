Les internautes sous le choc après le mariage d'Alice Nevers et Marquand !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

On l’attendait, il est enfin arrivé ! Alice Nevers (Marine Delterme) et le commandant Frédéric Marquand (Jean-Michel Tinivelli) se sont enfin retrouvés devant Monsieur le maire jeudi soir sur TF1. "Même si on part sur un malentendu, qu’Alice a des liens avec son ex-amant, que la petite Ada me déteste, et que j’ai des problèmes avec Léa qui vit toujours chez moi, ce mariage fait du bien! Ça me déstabilise mais il y a de la passion et de la tendresse, de la joie, du rire!", a confié il y a quelques jours le comédien incarnant le jeune marié à <em>TV Mag</em>.

Cette union entre les deux héros d’Alice Nevers était attendue de pied ferme par les inconditionnels de la série qui ont eu peur, jusqu’au bout, des menaces proférées par Léa, l’ex-petite amie de Marquand. Et ils ont eu raison ! Un événement de taille est en effet venu gâcher la fête et bouleverser les projets d’Alice Nevers et du commandant. Loin de se terminer dans les rires et la joie, le mariage a pris une toute autre tournure à la grande surprise des téléspectateurs ! Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à commenter l’énorme rebondissement par lequel s’est conclue cette nouvelle saison d’Alice Nevers. La preuve ci-dessous avec ces quelques messages postés sur Twitter lors de la diffusion de ce final.

















Surpris par ce final renversant, les fans de la série n’attendent plus qu’une chose : découvrir comment Alice Nevers et le commandant Marquand vont se sortir de cette situation !