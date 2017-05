Le malaise de Marquand face à Alice a provoqué l’hilarité des téléspectateurs

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 18 mai, TF1 a diffusé deux épisodes inédits d’Alice Nevers. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver la juge d’instruction aux côtés de Fred Marquand. Et le couple a, une nouvelle fois, provoqué l’hilarité du public.

Hier soir, TF1 proposait deux épisodes inédits d’Alice Nevers. Dans « Disparue » et « La mémoire dans la peau », l’héroïne a dû jongler entre son travail et ses problèmes plus personnels comme la disparition d’Ada, qui n’a pas hésité à se cacher dans le grenier du foyer. En parallèle, l’arrivée du nouveau légiste incarné par Loïc Legendre, a provoqué un véritable raz-de-marée. Ancien compagnon d’Alice lorsqu’elle était étudiante, le médecin Jérôme Ravalec a tenté de renouer des liens avec la juge d’instruction.

A l’issue du premier épisode, Alice et Marquand ont obtenu leur agrément pour l’adoption d’Ada mais après ce rendez-vous décisif, le commandant a eu une réelle crise de panique. Pour le calmer, Alice n’a pas eu d’autre choix que de provoquer un électrochoc en avouant que Jérôme Ravalec était l’un de ses premiers amants : « Vous voyez le nouveau légiste ? J’ai eu mon premier orgasme avec lui », a lancé Alice. Il n’en fallait pas plus pour que Marquand s'évanouisse. Une drôle de situation qui a convaincu les téléspectateurs : « Quel fou rire avec la crise de panique de Marquand, au tapis le commandant », peut-on lire. « Alice nous a tué notre Fred », a ajouté une autre internaute. Décidément, le couple formé par Alice et Marquand n’a pas fini de nous surprendre.