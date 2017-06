Le mariage d'Alice Nevers et Fred Marquand verra-t-il le jour ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier, vous étiez 6 millions en moyenne à suivre les deux derniers épisodes de la saison 14 d'Alice Nevers. Deux intrigues placées sous le signe du bonheur et de la réjouissance pour la jeune femme et Fred Marquand puisque les deux protagonistes sont passés devant Monsieur le Maire pour se marier. Vêtue d'une longue robe blanche, l'enquêtrice était prête à s'unir à son mari, qui avait pour l'occasion enfilé son plus beau costume. Seulement voilà, après s'être dits "oui", un imprévu a tout fait basculer...

Le Maire qui a uni Alice à Fred est revenu sur ses propos. "Excusez-moi, je crois que nous avons un petit problème. Je ne peux pas vous unir devant la loi, M. Marquand est déjà marié !" Choqué par ce qu'il vient d'entendre, le nouveau marié demande des explications. "Je ne comprends pas, c'est quoi ces conneries, de quoi vous me parlez ?", a-t-il balancé au Maire, visiblement énervé. D'après ce dernier, Fred serait marié à Lea Delcourt, la flic spécialisée dans la protection des hautes personnalités qui a fait un rentre-dedans pas possible à Fred par le passé.

Pour Fred Marquand, cette annonce fait l'effet d'une bombe. "C'est faux ! Ce document, c'est de la merde (sic), alors vous allez nous marier !" finit-il par crier devant l'assemblée. Pour le Maire, c'est impossible, "le document est officiel". Le mariage tombe à l'eau pour les deux personnages principaux de la série... La question qui subsiste est désormais de savoir si oui ou non, Fred est réellement marié à son ex, Lea Delcourt...

Alice Nevers - Saison 14 Episode 10 - Justicières