Marine Delterme (Alice Nevers) se dévoile topless et sans maquillage

L’actrice Marine Delterme qui interprète Alice Nevers, vient de publier un cliché d’elle complètement naturelle sur lequel elle s’affiche topless et sans maquillage.

L’heure des vacances a sonné pour Marine Delterme ! L’actrice qui joue les juges dans Alice Nevers, le juge est une femme, vient en effet de publier une photo d’elle prise depuis sa résidence estivale située visiblement dans le sud de la France. En effet, en légende de ce cliché surprenant, Marine Delterme a tout simplement écrit : "Réveil. Le Sud, enfin... Bonne journée à tous."



Sur cette photo postée ce jeudi 12 juillet au petit matin sur son compte Instagram, la comédienne pose sans maquillage, les cheveux en bataille. Et sur le reflet dans le miroir situé au fond de la pièce, on découvre que l’actrice est topless et qu’elle ne porte qu’une simple culotte.



Ce cliché étonnant qui dévoile une comédienne complètement naturelle a visiblement été pris au saut du lit, avec pour seul artifice, la lumière du soleil. Les fans de la comédienne n’ont d’ailleurs pas hésité à la féliciter pour son audace et sa beauté naturelle.



Durant la saison 15 d’Alice Nevers, le juge est une femme dont la diffusion a pris fin le 14 juin dernier, on a notamment assisté à la demande en mariage d’Alice Nevers par son fidèle acolyte Fred Marquand, mais aussi à l’enlèvement de celle-ci lors du dernier épisode dont vous pourrez retrouver le replay ci-dessous.











Alice Nevers - Saison 15 Episode 10 - La revenante (Dernier épisode de la saison 15) :