Que s’est-il passé dans les épisodes précédents ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Alice Nevers est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Rappelez-vous, les deux derniers épisodes de la treizième saison n’avaient pas été diffusés en raison du match de la demi-finale de l’Euro de football 2016. Quelques mois plus tard, Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli reprennent du service. Le 27 avril, TF1 diffuse donc « Ma vie pour la tienne » et « Une femme d’influence ».

Souvenez-vous, lors des épisodes précédents, Alice était chamboulée après de troublantes révélations sur la vraie vie de Chahine. Disparu et soi-disant pris en otage au Nigeria, le compagnon de la juge d’instruction n’avait pas été honnête envers elle. Alice Nevers s’est donc retrouvée seule avec la petite Ada, jouée par Média Diarra. De son côté, Marquand a également été trompé par Léa Delcourt (Karina Testa), policière au service de protection. Chahine et Léa, qui avaient caché leur relation passée, seraient en fait complices. A la fin des épisodes 7 et 8, Alice est arrêtée par les forces de l’ordre et suspectée d’être également liée aux histoires de Chahine, ce dernier étant embarqué dans des trafics de drogues et d’armes.

Le 2 mai prochain, vous avez également rendez-vous pour la quatorzième saison inédite sur TF1. Et selon les premières informations, cette saison sera placée sous le signe du changement et des enquêtes toujours autant d’actualité : « Il y aura un épisode sur la pénurie de greffes, la question des migrants syriens, du droit des papas et des déserts médicaux en France », a ainsi confié le producteur Vincent Mouluquet.

Découvrez les premières minutes du prochain épisode