Ce soir, une actrice bien connue débarque dans la série !

TF1 vous donne rendez-vous ce soir avec deux épisodes inédits d’Alice Nevers, le juge est une femme. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir Alice et Marquand dans une drôle de situation, mais aussi de retrouver une autre actrice bien connue du petit écran.

Les deux prochains épisodes d’Alice Nevers risquent bien d’être riches en surprises et en rebondissements. Après les dernières enquêtes d’Alice et Marquand, il est temps pour les téléspectateurs de se plonger dans la quatorzième saison inédite. Dans « Les liens du sang », et « Cam Girl », deux nouveaux meurtres devront être élucidés. En parallèle, la juge d’instruction devra jongler avec ses engagements afin de pouvoir adopter la petite Ada. Mais tout ne va pas se passer comme prévu… En seconde partie de soirée, une actrice bien connue du petit écran tiendra un rôle important dans l’intrigue du deuxième épisode « Cam Girl ». La comédienne Anne Caillon jouera le rôle d’Elisabeth Vasseur, retrouvée morte après un accident de scooter.

Le visage de cette actrice vous dit sans doute quelque chose. Anne Caillon a été aperçue dans plusieurs séries télévisées françaises telles que Diane, femme flic, Section de recherches, Camping Paradis ou encore Falco où elle tenait le rôle du commissaire Cécile Pereggi.

