Un "voisin" bien connu a débarqué dans la série

Il joue le personnage d’Alain Stuck Becker depuis 2012 dans « Nos chers voisins » sur TF1 aux côtés d’Isabelle Vitari, Martin Lamotte ou encore Christelle Reboul, Marie Facundo et Thierry Samitier. A 37 ans, cet acteur a enchaîné les projets sur le petit et grand écran depuis 2004 dans « 13 Tzameti » de Gela Babluani au cinéma, en passant par « Vilaine », « Bienvenue à bord » ou encore « Raid dingue » de Dany Boon en 2017. Il a aussi participé à plusieurs téléfilms et séries télévisées à l’image de « Camping Paradis », « Week-end chez les toquées » ou encore « Doc Martin ». Vous avez deviné ? Il s’agit évidemment de Gil Alma qui a obtenu un rôle dans le dernier épisode d’Alice Nevers diffusé jeudi 25 mai.

Hier, TF1 diffusait deux épisodes d’Alice Nevers, « Lanceuse d’alerte » et « Divine compagnie ». Dans ce dernier, Gil Alma a joué le rôle d’Antoine Bétillon, un architecte et père de famille de quatre enfants, décédé d’une balle dans le ventre. Alice et Marquand ont ainsi fait face à une enquête mêlée de mensonges, de liaisons et de mystères.

Une apparition qui a évidemment convaincu les internautes comme en témoignent les messages écrits sur les réseaux sociaux : « Alain, notre voisin préféré, très beau rôle », peut-on lire.

















