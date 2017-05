Que va-t-il se passer dans les épisodes inédits de ce soir ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, TF1 vous proposait les deux derniers épisodes de la saison 13 d’Alice Nevers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le quotidien de l’héroïne a été complètement bouleversé entre sa relation avec Chahine, le retour de Léa et ses difficultés pour adopter la petite Ada. L’émotion était bel et bien au rendez-vous durant ces deux derniers épisodes.

Dans « Les liens du sang », Alice et Marquand devront faire face à une nouvelle enquête, après le décès suspect de Benjamin Desplat, un jeune célibataire de 21 ans. En parallèle, Alice et Marquand devront gérer des problèmes plus personnels, et notamment pour adopter Ada. Le commandant de police a-t-il réellement conscience de son engagement envers la juge ? Pas certain.

En seconde partie de soirée, les téléspectateurs ont rendez-vous avec un deuxième épisode inédit, intitulé « Cam Girl ». Dans cette nouvelle intrigue, une femme est retrouvée morte après un accident de scooter, empoisonnée par des somnifères. Mais très vite, les forces de police constatent des incohérences. Elisabeth Vasseur a bien été tuée, mais par qui ? De leur côté, Alice et Marquand continueront de discuter de leur futur projet de mariage pour adopter Ada. Mais la juge d’instruction pourrait y voir plus qu’un simple coup de main de la part du commandant. Une situation difficile à gérer pour le duo. Soyez au rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1.

Alice et Fred vont adopter Ada !