Ada fait une blague à Djibril et Victor  

Alice, Fred, Paul, Kadiri et Victor sont réunis pour l'anniversaire d'Ada. Tout le monde lui offre des cadeaux. Victor et Djibril sont fiers de lui offrir un beau masque mais la jeune fille se glace et leur dit que cela porte malheur et qu'il faut le brûler au plus vite. Tout le monde se retrouve pour faire un feu. C'est à ce moment qu'Ada leur avoue qu'elle leur a fait une blague ! Extrait de l'épisode "Divine Compagnie" d'Alice Nevers