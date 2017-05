En sortant du tribunal en ayant eu l’agrément pour l’adoption, Marquand panique de plus en plus. Il a du mal à respirer en se remémorant Chahine, Léa… Alice tente de le calmer en lui révélant un détail très intime ! Mais sous le choc, il s’évanouit. Extrait de l'épisode "Disparue" d'Alice Nevers du 18 mai 2017 sur TF1 et MYTF1.