On a retrouvé le corps de Lola Monnet dans une valise, au milieu d'une décharge. Selon le légiste, elle venait d'avoir un bébé. Mais chez elle, nulle trace de l'enfant et encore moins du mari. Or tout dit que c’est ici qu’elle a été tuée… Pour Alice, trop de questions se posent sur Chahine : il est plus que temps d’ouvrir les cartons que Léa a laissé chez Marquand…