Alice Nevers - Blessures invisibles (Partie 2)

Comment reconstruire sa vie après un traumatisme de guerre ? Joss, grand reporter, se réveille à côté du corps ensanglanté de sa compagne. Son effroi redouble quand il réalise qu’il est sans doute l’auteur du crime : atteint d’un syndrome de stress post-traumatique, il est sujet à des accès de violence et à des pertes de mémoire… L’enquête conduit Alice et Marquand au cœur de l’armée française, jusqu’en Afghanistan… Tandis qu’Alice doit se battre pour protéger Mathieu, menacé de mort par les diamantaires. Jusqu’à ce que la menace se déplace sur elle, et sur son fils…