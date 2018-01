Alice Nevers - Cas de conscience

Eric Gaudin, un contrôleur de l'inspection du travail est retrouvé assassiné dans sa voiture. Alice et Romance découvrent que Gaudin avait rendu visite la veille à Binet, le patron d'un bowling discothèque avec lequel il avait eu un sérieux accrochage au sujet d'un plan de restructuration. Mais Binet clame son innocence et dispose d'un alibi. Par Louise Delcourt, une collègue de Gaudin, Alice remonte jusqu'à une entreprise nommée Asie-Import, dirigée par le trouble Gayard, qui n'aimait pas voir Gaudin tourner autour de sa fille Eve. Alice parviendra à s'assurer néanmoins la coopération d'Eve pour mettre à jour un trafic de clandestins à Asie-Import. Mais là encore, Gayard dispose d'un alibi le soir du meurtre de Gaudin qui ne savait apparemment rien du trafic. Le comportement suspect de Louise amènera Alice à s'intéresser à l'inspectrice du travail et à son entourage, la jeune femme ayant été la maîtresse de Gaudin, avant que celui-ci la quitte pour Eve.